Banco de Sabadell Aktie
WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34
|Banco de Sabadell SA-Investment
|
20.10.2026 10:03:36
IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banco de Sabadell SA-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Banco de Sabadell SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 0,67 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14 938,751 Banco de Sabadell SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Banco de Sabadell SA-Papiers auf 3,53 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52 793,55 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 427,94 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Banco de Sabadell SA eine Börsenbewertung in Höhe von 17,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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