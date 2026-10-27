Banco de Sabadell Aktie

Banco de Sabadell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34

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Lohnende Banco de Sabadell SA-Anlage? 27.10.2026 10:03:29

IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banco de Sabadell SA von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Banco de Sabadell SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Banco de Sabadell SA-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Banco de Sabadell SA-Papier an diesem Tag bei 1,25 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 79,930 Banco de Sabadell SA-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 280,95 EUR, da sich der Wert eines Banco de Sabadell SA-Anteils am 26.10.2026 auf 3,52 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 180,95 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Banco de Sabadell SA eine Börsenbewertung in Höhe von 16,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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