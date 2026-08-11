IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bankinter,-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Bankinter,-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Bankinter,-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,64 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 155,837 Bankinter,-Anteilen. Die gehaltenen Bankinter,-Papiere wären am 10.08.2026 35 722,22 EUR wert, da der Schlussstand 16,57 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 257,22 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Bankinter, bezifferte sich zuletzt auf 14,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at