Bankinter Aktie
WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37
|Lohnende Bankinter,-Investition?
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02.06.2026 10:04:20
IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bankinter,-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bankinter,-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete das Bankinter,-Papier bei 5,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Bankinter,-Papier investiert hätte, befänden sich nun 178,444 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 537,47 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Anteils am 01.06.2026 auf 14,22 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +153,75 Prozent.
Der Marktwert von Bankinter, betrug jüngst 13,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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