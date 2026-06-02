IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bankinter,-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bankinter,-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete das Bankinter,-Papier bei 5,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Bankinter,-Papier investiert hätte, befänden sich nun 178,444 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 537,47 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Anteils am 01.06.2026 auf 14,22 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +153,75 Prozent.

Der Marktwert von Bankinter, betrug jüngst 13,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at