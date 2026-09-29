IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bankinter,-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bankinter,-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bankinter,-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,06 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Bankinter,-Aktie investierten, hätten nun 19,755 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 28.09.2026 325,37 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,47 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 225,37 Prozent.

Bankinter, erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at