Bankinter Aktie
WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37
|Bankinter,-Investment
|
06.01.2026 10:03:44
IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bankinter,-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bankinter,-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Bankinter,-Papier investiert hätte, befänden sich nun 129,836 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,23 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 846,92 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 84,69 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Bankinter, bezifferte sich zuletzt auf 13,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!