IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bankinter,-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bankinter,-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bankinter,-Papier via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Bankinter,-Anteile an diesem Tag 8,15 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 226,693 Bankinter,-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,70 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 18 026,25 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 80,26 Prozent.

Insgesamt war Bankinter, zuletzt 12,96 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at