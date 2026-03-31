IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bankinter,-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Bankinter,-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bankinter,-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Bankinter,-Anteile bei 10,25 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 97,609 Bankinter,-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 306,49 EUR, da sich der Wert einer Bankinter,-Aktie am 30.03.2026 auf 13,39 EUR belief. Damit wäre die Investition um 30,65 Prozent gestiegen.

Am Markt war Bankinter, jüngst 11,97 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at