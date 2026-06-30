Bankinter Aktie
WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37
|Lohnende Bankinter,-Anlage?
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30.06.2026 10:03:52
IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor 3 Jahren eingebracht
Das Bankinter,-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Bankinter,-Anteile an diesem Tag bei 5,63 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 776,199 Bankinter,-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 29.06.2026 auf 14,57 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 879,22 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +158,79 Prozent.
Insgesamt war Bankinter, zuletzt 13,12 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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