IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Bankinter,-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Bankinter,-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Bankinter,-Anteile an diesem Tag 6,30 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Bankinter,-Aktie investiert hat, hat nun 15,873 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bankinter,-Papiers auf 14,97 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 237,54 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 137,54 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Bankinter, zuletzt 13,69 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at