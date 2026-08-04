IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bankinter,-Aktie Investoren gebracht.

Die Bankinter,-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,67 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 214,179 Bankinter,-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 404,37 EUR, da sich der Wert einer Bankinter,-Aktie am 03.08.2026 auf 15,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 240,44 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Bankinter, belief sich zuletzt auf 14,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at