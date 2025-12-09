IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bankinter,-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Bankinter,-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit der Bankinter,-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Bankinter,-Papier an diesem Tag 7,69 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 130,107 Bankinter,-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.12.2025 auf 13,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 788,97 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78,90 Prozent zugenommen.

Bankinter, war somit zuletzt am Markt 12,27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at