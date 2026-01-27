IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bankinter, von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Bankinter,-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bankinter,-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4,63 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 215,954 Bankinter,-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 098,94 EUR, da sich der Wert einer Bankinter,-Aktie am 26.01.2026 auf 14,35 EUR belief. Damit wäre die Investition 209,89 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Bankinter, belief sich jüngst auf 12,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at