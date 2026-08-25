Bankinter Aktie

Bankinter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37

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Frühes Investment 25.08.2026 10:03:37

IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bankinter, von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Bankinter,-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Bankinter,-Aktie statt. Der Schlusskurs des Bankinter,-Papiers betrug an diesem Tag 5,96 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bankinter,-Aktie investiert, befänden sich nun 167,673 Bankinter,-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Bankinter,-Papiere wären am 24.08.2026 2 842,89 EUR wert, da der Schlussstand 16,96 EUR betrug. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 842,89 EUR entspricht einer Performance von +184,29 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bankinter, belief sich zuletzt auf 14,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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