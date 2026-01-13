Bankinter Aktie
13.01.2026 10:03:41
IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bankinter, von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Bankinter,-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Bankinter,-Papier bei 6,68 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Bankinter,-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 497,006 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 032,93 EUR, da sich der Wert einer Bankinter,-Aktie am 12.01.2026 auf 14,05 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 110,33 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Bankinter, belief sich zuletzt auf 12,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
