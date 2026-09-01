Bankinter Aktie

Bankinter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37

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Langfristige Performance 01.09.2026 10:03:56

IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bankinter,-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bankinter,-Investment gewesen.

Am 01.09.2021 wurden Bankinter,-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Bankinter,-Papier an diesem Tag bei 5,03 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 989,654 Bankinter,-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,67 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 33 157,58 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 231,58 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Bankinter, belief sich zuletzt auf 14,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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