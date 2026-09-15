Bankinter Aktie
WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37
|Bankinter,-Performance im Blick
|
15.09.2026 10:03:29
IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bankinter, von vor einem Jahr verdient
Am 15.09.2025 wurden Bankinter,-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,27 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Bankinter,-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 75,386 Bankinter,-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bankinter,-Papiers auf 16,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 251,04 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 251,04 EUR, was einer positiven Performance von 25,10 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Bankinter, eine Marktkapitalisierung von 15,21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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