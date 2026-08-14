IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CAIXABANK-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen CAIXABANK-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das CAIXABANK-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 2,39 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das CAIXABANK-Papier investiert hätte, befänden sich nun 418,305 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 396,13 EUR, da sich der Wert einer CAIXABANK-Aktie am 13.08.2026 auf 12,90 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 439,61 Prozent gesteigert.

CAIXABANK markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 89,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at