IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CAIXABANK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in CAIXABANK-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

CAIXABANK-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das CAIXABANK-Papier bei 2,14 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46,724 CAIXABANK-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der CAIXABANK-Aktie auf 12,48 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 582,89 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 482,89 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte CAIXABANK einen Börsenwert von 85,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at