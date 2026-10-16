CAIXABANK Aktie

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WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019

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Lohnende CAIXABANK-Anlage? 16.10.2026 10:03:30

IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CAIXABANK-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren CAIXABANK-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.10.2025 wurde das CAIXABANK-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,96 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die CAIXABANK-Aktie investierten, hätten nun 111,557 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CAIXABANK-Papiers auf 11,91 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 328,09 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 32,81 Prozent.

CAIXABANK markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 82,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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