CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|Langfristige Investition
|
19.06.2026 10:04:24
IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 10 Jahren eingefahren
Das CAIXABANK-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen CAIXABANK-Anteile letztlich bei 2,13 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4 685,399 CAIXABANK-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 58 895,46 EUR, da sich der Wert eines CAIXABANK-Papiers am 18.06.2026 auf 12,57 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 488,95 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von CAIXABANK belief sich zuletzt auf 87,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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