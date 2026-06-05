IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in CAIXABANK-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem CAIXABANK-Papier via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die CAIXABANK-Aktie an diesem Tag bei 3,61 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die CAIXABANK-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,701 CAIXABANK-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.06.2026 319,53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11,54 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 219,53 Prozent angezogen.

CAIXABANK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 79,66 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at