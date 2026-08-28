CAIXABANK Aktie

CAIXABANK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019

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Profitabler CAIXABANK-Einstieg? 28.08.2026 10:03:39

IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in CAIXABANK eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der CAIXABANK-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,83 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 26,116 CAIXABANK-Papiere. Die gehaltenen CAIXABANK-Anteile wären am 27.08.2026 342,13 EUR wert, da der Schlussstand 13,10 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 242,13 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von CAIXABANK bezifferte sich zuletzt auf 91,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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