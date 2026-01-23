CAIXABANK Aktie

WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019

CAIXABANK-Anlage 23.01.2026 10:04:02

IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CAIXABANK-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CAIXABANK-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2,05 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4 873,294 CAIXABANK-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 22.01.2026 auf 10,61 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51 681,29 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 416,81 Prozent zugenommen.

Am Markt war CAIXABANK jüngst 74,11 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu CAIXABANK S.A.

