CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|Profitable CAIXABANK-Anlage?
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15.05.2026 10:03:59
IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden CAIXABANK-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das CAIXABANK-Papier letztlich bei 2,84 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 35,174 CAIXABANK-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 386,04 EUR, da sich der Wert eines CAIXABANK-Papiers am 14.05.2026 auf 10,98 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 286,04 Prozent vermehrt.
CAIXABANK markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 74,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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