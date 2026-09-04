CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|Profitables CAIXABANK-Investment?
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04.09.2026 10:03:59
IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden CAIXABANK-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des CAIXABANK-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,64 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die CAIXABANK-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 378,358 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der CAIXABANK-Aktie auf 13,53 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 117,29 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 411,73 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für CAIXABANK eine Börsenbewertung in Höhe von 91,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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