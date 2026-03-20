CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|Performance unter der Lupe
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20.03.2026 10:04:04
IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden CAIXABANK-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die CAIXABANK-Aktie bei 2,57 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 388,651 CAIXABANK-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des CAIXABANK-Papiers auf 10,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 923,44 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 292,34 Prozent angezogen.
Alle CAIXABANK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 70,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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