IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in CAIXABANK eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem CAIXABANK-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die CAIXABANK-Aktie bei 8,64 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 11,579 CAIXABANK-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 150,59 EUR, da sich der Wert eines CAIXABANK-Anteils am 17.09.2026 auf 13,01 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50,59 Prozent angewachsen.

CAIXABANK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 91,02 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at