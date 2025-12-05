IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CAIXABANK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CAIXABANK-Aktien gewesen.

Am 05.12.2015 wurde das CAIXABANK-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 3,52 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das CAIXABANK-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2 837,338 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.12.2025 auf 10,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28 543,62 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 185,44 Prozent zugenommen.

Insgesamt war CAIXABANK zuletzt 69,19 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at