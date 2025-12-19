CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|CAIXABANK-Performance im Blick
|
19.12.2025 10:03:56
IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CAIXABANK-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem CAIXABANK-Papier statt. Zum Handelsende standen CAIXABANK-Anteile an diesem Tag bei 3,53 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 283,126 CAIXABANK-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.12.2025 auf 10,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 944,51 EUR wert. Damit wäre die Investition um 194,45 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von CAIXABANK belief sich zuletzt auf 71,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
