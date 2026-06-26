IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CAIXABANK-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen CAIXABANK-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 26.06.2025 wurden CAIXABANK-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der CAIXABANK-Anteile betrug an diesem Tag 7,27 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das CAIXABANK-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,748 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CAIXABANK-Papiere wären am 25.06.2026 170,13 EUR wert, da der Schlussstand 12,38 EUR betrug. Mit einer Performance von +70,13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der CAIXABANK-Wert an der Börse wurde auf 85,69 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at