CAIXABANK Aktie

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WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019

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Lohnender CAIXABANK-Einstieg? 26.06.2026 10:03:50

IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CAIXABANK-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen CAIXABANK-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 26.06.2025 wurden CAIXABANK-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der CAIXABANK-Anteile betrug an diesem Tag 7,27 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das CAIXABANK-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,748 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CAIXABANK-Papiere wären am 25.06.2026 170,13 EUR wert, da der Schlussstand 12,38 EUR betrug. Mit einer Performance von +70,13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der CAIXABANK-Wert an der Börse wurde auf 85,69 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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