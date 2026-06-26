CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|Lohnender CAIXABANK-Einstieg?
|
26.06.2026 10:03:50
IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CAIXABANK-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 26.06.2025 wurden CAIXABANK-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der CAIXABANK-Anteile betrug an diesem Tag 7,27 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das CAIXABANK-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,748 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CAIXABANK-Papiere wären am 25.06.2026 170,13 EUR wert, da der Schlussstand 12,38 EUR betrug. Mit einer Performance von +70,13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der CAIXABANK-Wert an der Börse wurde auf 85,69 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CAIXABANK S.A.
Analysen zu CAIXABANK S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CAIXABANK S.A.
|12,34
|0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.