IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in CAIXABANK abgeworfen

Wer vor Jahren in CAIXABANK eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das CAIXABANK-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die CAIXABANK-Aktie letztlich bei 2,91 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 344,020 CAIXABANK-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2023 gerechnet (3,80 EUR), wäre die Investition nun 1 305,90 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 30,59 Prozent.

Der CAIXABANK-Wert an der Börse wurde auf 28,26 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at