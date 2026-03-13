IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CAIXABANK von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren CAIXABANK-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die CAIXABANK-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3,74 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 26,717 CAIXABANK-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des CAIXABANK-Papiers auf 9,88 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 263,85 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 163,85 Prozent erhöht.

CAIXABANK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 69,21 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at