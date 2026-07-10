IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CAIXABANK von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CAIXABANK-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das CAIXABANK-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor standen CAIXABANK-Anteile letztlich bei 2,56 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 913,894 CAIXABANK-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 49 119,37 EUR, da sich der Wert eines CAIXABANK-Anteils am 09.07.2026 auf 12,55 EUR belief. Damit wäre die Investition 391,19 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete CAIXABANK eine Marktkapitalisierung von 85,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at