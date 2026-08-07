CAIXABANK Aktie

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WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019

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Rentables CAIXABANK-Investment? 07.08.2026 10:03:56

IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CAIXABANK von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CAIXABANK eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 07.08.2021 wurde die CAIXABANK-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das CAIXABANK-Papier bei 2,65 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 37,807 CAIXABANK-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der CAIXABANK-Aktie auf 12,88 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 486,96 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 386,96 Prozent angewachsen.

Insgesamt war CAIXABANK zuletzt 88,79 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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