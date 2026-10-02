IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel hätte eine Investition in CAIXABANK von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CAIXABANK gewesen.

Am 02.10.2021 wurde die CAIXABANK-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die CAIXABANK-Aktie 2,64 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3 795,066 CAIXABANK-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 12,03 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45 654,65 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 356,55 Prozent.

Zuletzt verbuchte CAIXABANK einen Börsenwert von 87,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at