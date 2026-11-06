IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CAIXABANK von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurden CAIXABANK-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die CAIXABANK-Aktie bei 2,64 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die CAIXABANK-Aktie investierten, hätten nun 378,221 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 493,26 EUR, da sich der Wert eines CAIXABANK-Anteils am 05.11.2026 auf 11,88 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 349,33 Prozent zugenommen.

Am Markt war CAIXABANK jüngst 82,65 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at