CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|Profitable CAIXABANK-Investition?
|
06.11.2026 10:03:30
IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CAIXABANK von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden CAIXABANK-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die CAIXABANK-Aktie bei 2,64 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die CAIXABANK-Aktie investierten, hätten nun 378,221 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 493,26 EUR, da sich der Wert eines CAIXABANK-Anteils am 05.11.2026 auf 11,88 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 349,33 Prozent zugenommen.
Am Markt war CAIXABANK jüngst 82,65 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CAIXABANK S.A.
Analysen zu CAIXABANK S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CAIXABANK S.A.
|11,71
|-0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.