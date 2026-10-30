IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CAIXABANK von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CAIXABANK-Investment gewesen.

Das CAIXABANK-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die CAIXABANK-Aktie bei 2,49 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40,241 CAIXABANK-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 11,17 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 449,30 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 449,30 EUR entspricht einer Performance von +349,30 Prozent.

Zuletzt verbuchte CAIXABANK einen Börsenwert von 77,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at