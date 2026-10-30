CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|Performance im Blick
|
30.10.2026 10:03:36
IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CAIXABANK von vor 5 Jahren verdient
Das CAIXABANK-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die CAIXABANK-Aktie bei 2,49 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40,241 CAIXABANK-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 11,17 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 449,30 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 449,30 EUR entspricht einer Performance von +349,30 Prozent.
Zuletzt verbuchte CAIXABANK einen Börsenwert von 77,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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