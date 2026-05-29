CAIXABANK Aktie

CAIXABANK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019

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Investmentbeispiel 29.05.2026 10:03:53

IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CAIXABANK von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in CAIXABANK-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden CAIXABANK-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das CAIXABANK-Papier an diesem Tag bei 7,47 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 339,047 CAIXABANK-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 291,91 EUR, da sich der Wert eines CAIXABANK-Anteils am 28.05.2026 auf 11,42 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 52,92 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von CAIXABANK belief sich jüngst auf 79,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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