Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007
|Frühe Investition
|
18.11.2026 10:03:19
IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cellnex Telecom-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Cellnex Telecom-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Cellnex Telecom-Papier bei 10,30 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hat, hat nun 97,102 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 25,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 497,47 EUR wert. Mit einer Performance von +149,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Cellnex Telecom-Wert an der Börse wurde auf 17,00 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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