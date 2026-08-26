IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cellnex Telecom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cellnex Telecom gewesen.

Am 26.08.2016 wurde das Cellnex Telecom-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 11,78 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Cellnex Telecom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 84,898 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Cellnex Telecom-Anteile wären am 25.08.2026 2 305,83 EUR wert, da der Schlussstand 27,16 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 130,58 Prozent erhöht.

Der Cellnex Telecom-Wert an der Börse wurde auf 17,70 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at