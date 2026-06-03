Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007
|Rentabler Cellnex Telecom-Einstieg?
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03.06.2026 10:03:41
IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 10 Jahren eingefahren
Am 03.06.2016 wurde die Cellnex Telecom-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Cellnex Telecom-Aktie betrug an diesem Tag 10,86 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 92,099 Cellnex Telecom-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 570,49 EUR, da sich der Wert eines Cellnex Telecom-Papiers am 02.06.2026 auf 27,91 EUR belief. Damit wäre die Investition 157,05 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Cellnex Telecom bezifferte sich zuletzt auf 18,92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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