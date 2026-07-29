IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Cellnex Telecom-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Cellnex Telecom-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Cellnex Telecom-Aktie betrug an diesem Tag 12,05 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Cellnex Telecom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,299 Cellnex Telecom-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 28.07.2026 225,83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,21 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 225,83 EUR entspricht einer Performance von +125,83 Prozent.

Der Börsenwert von Cellnex Telecom belief sich zuletzt auf 17,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at