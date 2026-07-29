Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007
|Lukrative Cellnex Telecom-Anlage?
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29.07.2026 10:03:44
IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Cellnex Telecom-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Cellnex Telecom-Aktie betrug an diesem Tag 12,05 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Cellnex Telecom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,299 Cellnex Telecom-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 28.07.2026 225,83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,21 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 225,83 EUR entspricht einer Performance von +125,83 Prozent.
Der Börsenwert von Cellnex Telecom belief sich zuletzt auf 17,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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