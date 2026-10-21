Cellnex Telecom Aktie

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WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007

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Cellnex Telecom-Investment 21.10.2026 10:03:28

IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Cellnex Telecom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Cellnex Telecom-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Cellnex Telecom-Aktie betrug an diesem Tag 11,77 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Cellnex Telecom-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,495 Cellnex Telecom-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (25,76 EUR), wäre die Investition nun 218,84 EUR wert. Mit einer Performance von +118,84 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Cellnex Telecom jüngst 16,59 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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