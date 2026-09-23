Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007
|Frühe Anlage
|
23.09.2026 10:03:49
IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cellnex Telecom von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Cellnex Telecom-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,18 EUR. Bei einem Cellnex Telecom-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 821,122 Cellnex Telecom-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (25,33 EUR), wäre die Investition nun 20 799,02 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 107,99 Prozent zugenommen.
Am Markt war Cellnex Telecom jüngst 16,50 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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