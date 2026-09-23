Cellnex Telecom Aktie

Cellnex Telecom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 23.09.2026 10:03:49

IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cellnex Telecom von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Cellnex Telecom-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Cellnex Telecom-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,18 EUR. Bei einem Cellnex Telecom-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 821,122 Cellnex Telecom-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (25,33 EUR), wäre die Investition nun 20 799,02 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 107,99 Prozent zugenommen.

Am Markt war Cellnex Telecom jüngst 16,50 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cellnex Telecom S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Cellnex Telecom S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cellnex Telecom S.A. 25,06 -1,03% Cellnex Telecom S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen