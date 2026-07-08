Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007
|Profitable Cellnex Telecom-Anlage?
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08.07.2026 10:03:40
IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cellnex Telecom-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit Cellnex Telecom-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 32,31 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,095 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.07.2026 79,82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,79 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 20,18 Prozent verkleinert.
Cellnex Telecom war somit zuletzt am Markt 17,36 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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