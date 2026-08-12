Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007
|Langfristige Anlage
|
12.08.2026 10:04:01
IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cellnex Telecom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Cellnex Telecom-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Cellnex Telecom-Anteile bei 35,98 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 277,932 Cellnex Telecom-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.08.2026 7 523,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,07 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 24,76 Prozent.
Cellnex Telecom wurde am Markt mit 17,97 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cellnex Telecom S.A.
Analysen zu Cellnex Telecom S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cellnex Telecom S.A.
|27,55
|0,25%