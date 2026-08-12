IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cellnex Telecom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Cellnex Telecom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Cellnex Telecom-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Cellnex Telecom-Anteile bei 35,98 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 277,932 Cellnex Telecom-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.08.2026 7 523,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,07 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 24,76 Prozent.

Cellnex Telecom wurde am Markt mit 17,97 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at