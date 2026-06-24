IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cellnex Telecom-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cellnex Telecom eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Cellnex Telecom-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 54,50 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,349 Cellnex Telecom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 521,47 EUR, da sich der Wert einer Cellnex Telecom-Aktie am 23.06.2026 auf 28,42 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 521,47 EUR entspricht einer negativen Performance von 47,85 Prozent.

Der Börsenwert von Cellnex Telecom belief sich jüngst auf 19,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at