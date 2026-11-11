IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cellnex Telecom-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cellnex Telecom-Aktien gewesen.

Am 11.11.2021 wurden Cellnex Telecom-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 53,18 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investierten, hätten nun 1,880 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 26,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,79 EUR wert. Damit wäre die Investition 50,21 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Cellnex Telecom belief sich zuletzt auf 17,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at