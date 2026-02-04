Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007
|Cellnex Telecom-Anlage
|
04.02.2026 10:04:58
IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cellnex Telecom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Cellnex Telecom-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Cellnex Telecom-Anteile an diesem Tag 44,51 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 224,688 Anteilen. Die gehaltenen Cellnex Telecom-Papiere wären am 03.02.2026 5 844,14 EUR wert, da der Schlussstand 26,01 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -41,56 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Cellnex Telecom bezifferte sich zuletzt auf 17,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu Cellnex Telecom S.A.
Analysen zu Cellnex Telecom S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Cellnex Telecom S.A.
|27,74
|0,25%
