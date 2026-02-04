IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cellnex Telecom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Cellnex Telecom gewesen.

Das Cellnex Telecom-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Cellnex Telecom-Anteile an diesem Tag 44,51 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 224,688 Anteilen. Die gehaltenen Cellnex Telecom-Papiere wären am 03.02.2026 5 844,14 EUR wert, da der Schlussstand 26,01 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -41,56 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cellnex Telecom bezifferte sich zuletzt auf 17,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at