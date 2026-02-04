Cellnex Telecom Aktie

WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007

Cellnex Telecom-Anlage 04.02.2026 10:04:58

IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cellnex Telecom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Cellnex Telecom gewesen.

Das Cellnex Telecom-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Cellnex Telecom-Anteile an diesem Tag 44,51 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 224,688 Anteilen. Die gehaltenen Cellnex Telecom-Papiere wären am 03.02.2026 5 844,14 EUR wert, da der Schlussstand 26,01 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -41,56 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cellnex Telecom bezifferte sich zuletzt auf 17,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Nachrichten zu Cellnex Telecom S.A.

Analysen zu Cellnex Telecom S.A.

Aktien in diesem Artikel

Cellnex Telecom S.A. 27,74 0,25%

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

